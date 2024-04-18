Власть 18 апреля 2024, 04:06 Владимир Путин приказал достроить новый стартовый стол на Восточном Владимир Путин поручил достроить стартовый стол для ракеты «Ангара» на Восточном РИА «Новости»

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Российский лидер Владимир Путин поручил закончить работу над сдачей стартового стола для сверхтяжелой ракеты «Ангара-А5» на космодроме «Восточный». Его слова привело РИА «Новости».

Во время совещания с главой «Роскосмоса» Юрием Борисовым президент заявил, что следует достроить комплекс и все «довести до конца».

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«С документами, с бумагами, с их огромным количеством нужно разобраться и все. Надо сделать это», — отметил глава государства.

Помимо этого, Путин выразил благодарность строителям за работу. Он подчеркнул, что после запуска ракеты на стартовом столе «практически даже краска не облупилась».

Ранее Юрий Борисов заявил, что первый старт ракеты тяжелого класса «Ангара-А5В» проведут в 2030 году. Ракета с водородной третьей ступенью выведет на околоземную орбиту полезный груз массой до 38 тонн. Ее задача — отправка автоматических межпланетных станций и оборудования для изучения планет Солнечной системы и объектов дальнего космоса.