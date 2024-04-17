Технологии 17 апреля 2024, 20:43 Первый старт «Ангары-А5В» с водородной третьей ступенью запланировали на 2030 год Борисов: первый старт тяжелой ракеты «Ангара-А5В» пройдет в 2030 году РИА «Новости»

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Первый старт ракеты тяжелого класса «Ангара-А5В» с водородной третьей ступенью может пройти на космодроме Восточный в 2030 году. Такие данные озвучил гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов на совещании главы государства с правительством.

«При условии продолжения финансирования работ в достаточном объеме летные испытания этой ракеты-носителя планируются в 2030 году», — сообщил Борисов.

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Тяжелая ракета «Ангара-А5В» с водородной третьей ступенью сможет вывести на околоземную орбиту полезного груза массой до 38 тонн. Ее назначение — отправка автоматических межпланетных станций и аппаратов для исследования планет Солнечной системы и объектов дальнего космоса.

Ракета-носитель «Ангара-А5» впервые стартовала с космодрома Восточный 11 апреля 2024 года. «Ангара-А5» — это трехступенчатая ракета-носитель тяжелого класса, ее полезная нагрузка при выводе на низкую околоземную орбиту составляет 24,5 тонны.