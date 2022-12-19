Власть 19 декабря 2022, 16:24 Владимир Путин прибыл в Минск спустя три года после последнего визита Лукашенко лично встретил Путина в аэропорту Минска перед началом переговоров РИА «Новости»

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Российский лидер Владимир Путин в понедельник, 19 декабря, прилетел в Минск. Об этом сообщил ТАСС. Президент России встретится со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко.

Последний раз Путин посетил Белоруссию в июне 2019 года. Лидеры двух стран обсудят энергетические и экономические вопросы, а также затронут тему безопасности.

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Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у глав двух стран есть вопросы по российско-белорусскому сотрудничеству. Однако они не касаются слухов о том, что Путин якобы будет склонять Лукашенко к специальной военной операции на Украине.

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«Относиться к этому [стоит] как к абсолютно глупым, безосновательным размышлениям. Белоруссия является союзником и партнером номер один для России», — заявил Песков.

Владимира Путина у трапа самолета с букетом встретил лично Александр Лукашенко. Встреча двух лидеров пройдет в формате «один на один». Однако после этого ожидается совместное заявление и пресс-конференция.