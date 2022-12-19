Власть 19 декабря 2022, 15:07 Слухи о желании Путина уговорить Лукашенко участвовать в СВО в Кремле сочли глупыми Песков назвал глупыми слухи о желании Путина уговорить Лукашенко участвовать в СВО Фото: сайт Кремля

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Сообщения о том, что президент РФ Владимир Путин отправился в Минск для решения вопроса об участии Белоруссии в спецоперации, глупы и безосновательны. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Об этом написал ТАСС.

«Относиться к этому [стоит] как к абсолютно глупым, безосновательным размышлениям. Белоруссия является союзником и партнером номер один для России», — так он ответил на вопрос о том, как относиться к подобным слухам.

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Песков подчеркнул, что между Россией и Белоруссией сейчас достигнут продвинутый режим интеграции. Никто никого ничего не заставляет делать. Все решения стороны принимают с учетом интересов обоих народов и интересов Союзного государства.

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Представитель Кремля, сообщил что российский и белорусский лидеры — Владимир Путин и Александр Лукашенко — обсудят новые задачи и цели союзной группировки, над которыми работает также армейское руководство.