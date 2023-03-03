Важное 03 марта 2023, 14:46 Владельцев российских фирм предупредили о последствиях за срыв гособоронзаказа Путин подписал указ о приостановке прав владельцев компаний за срыв гособоронзаказа РИА «Новости»

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Акционеры российских компаний лишатся своих прав за срыв гособоронзаказа при введении в стране военного положения. Об этом говорится в указе президента России Владимира Путина. Документ опубликован на портале нормативно-правовых актов.

Не выполнившую государственный оборонный заказ компанию при действующем военном положении переведут на управление внешней организации, которую определит министерство промышленности и торговли.

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Следить за реализацией выполнения работ во время военного положения станет специальная рабочая группа, созданная при коллегии Военно-промышленной комиссии.

Рабочую группу, ее численность и полномочия утвердит правительство России.

Военное положение в России действует на территориях Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с 19 октября 2022 года.

О создании рабочей группы при Военно-промышленной комиссии по контролю за производством вооружений ранее сообщил заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев.

Он подчеркнул, что компании оборонно-промышленного комплекса, дважды не выполнившие свои обязательства по государственным контрактам ответят по статьям Уголовного Кодекса.

Медведев напомнил, что дисциплинарная ответственность распространяется, как на руководителей предприятий, так и на все производство.