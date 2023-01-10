Власть 10 января 2023, 18:14 Производство вооружения в России возьмут на контроль — Медведев Зампред СБ Медведев: группа при ВПК займется контролем производства вооружения РИА «Новости»

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В России будет действовать рабочая группа при Военно-промышленной комиссии (ВПК) по контролю за производством вооружений, сообщил в своем Telegram-канале зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. По его словам, за повторные нарушения исполнения гособоронзаказа провинившиеся будут отвечать в рамках Уголовного кодекса.

Медведев посетил 61-й бронетанковый ремонтный завод в Санкт-Петербурге.

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«Я подписал распоряжение о создании рабочей группы комиссии по контролю за производством востребованных образцов вооружений, военной, специальной техники, средств поражения», — заявил зампред Совета безопасности России.

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Дмитрий Медведев напомнил, что гособоронзаказ следует выполнять оперативно, не срывая сроки. В случае нарушений в стране предусмотрена ответственность — и дисциплинарной для руководителей, и ответственности самих заводов. По словам Медведева, для Украины модернизируют танки Т-72, Россия должна действовать быстрее и эффективнее.

В конце года научный институт «Буревестник» досрочно исполнил контракт по поставке минометов. Армия получила партию оружия раньше срока.