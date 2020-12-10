Визитку Путина выставили на продажу в Сети за 550 тысяч рублей

Визитка президента Владимира Путина появилась на сайте с объявлениями о продаже товаров. Автор предложения хочет получить за нее 550 тысяч рублей, но готов торговаться.

«Оригинал. Состояние хорошее. С 2004 года лежала в кошельке. В то время работала в компании у его советника», — сказано в объявлении на «Авито».

В 2004-м Путин работал в мэрии Петербурга. На визитке указаны телефоны и должность — заместитель мэра по международным и внешнеполитическим связям, председатель комитета по внешним связям мэрии.

Источник фото: avito.ru

Автор объявления о продаже уточнил РИА «Новости», что работал у советника Путина в компании ЗАО КРОС. По его словам, визитку он получил именно там. На вопрос о возможности торга автор предложения заявил, что не готов снизить цену ниже 500 тысяч рублей.

Это уже не первый раз, когда визитку Путина предлагают купить в Сети. В конце октября 2019 года за визитную карточку президента предлагали два миллиона рублей. Ее владелец рассказал, что она досталась ему от отца. который в молодости общался с будущим лидером страны.