Визитку Путина оценили в 2 млн рублей и выставили на продажу

На сайте объявлений Avito появилось предложение приобрести визитную карточку президента России Владимира Путина. «Товару» более 20 лет.

«Визитка Владимира Путина, данная им моему отцу, когда он еще был председателем комитета. Ждала своего момента в визитнице более 20 лет. Качество хорошее», — написал в объявлении парень по имени Юсеф.

По телефону он подтвердил, что визитка действительно принадлежит его отцу.

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«Визитку получил мой отец, когда он общался с Путиным. В молодости они очень хорошо общались, у них были общие контакты и планы на будущее. Конечно, не такие, как сейчас у Путина, а какие-то там свои. Тогда Владимир Владимирович моему отцу визитку и передал», — рассказал молодой человек.

На вопрос об установлении подлинности он ответил, что может предложить проверку давности нанесения чернил на бумагу.

«Проверка покажет, что чернила были нанесены на бумагу более 25 лет назад. Следовательно, я не мог ее подделать четверть века назад», — заявил продавец.

По его словам, после публикации объявления на него обрушился шквал звонков. Предлагают и обмен на автомобили, и крупные суммы денег.

«Максимальная цена, которую предлагали, — два миллиона рублей. Но когда я потенциальному покупателю сказал, что есть и у него конкуренты, он намекнул, что готов поднять цену», — пояснил Юсеф.

Всем звонящим он говорит, что обдумает поступившие предложения и сделает выбор.

«Я выберу человека, с которым мне будет выгоднее всего и надежнее всего провести эту сделку купли-продажи», — подчеркнул владелец визитной карточки.

К слову, это не единственное подобное предложение на Avito. Сейчас размещено еще как минимум пять похожих объявлений, но стоимость карточек гораздо скромнее: от 50 до 950 тысяч рублей. Все визитки 1990-х годов. Одна из них — с тех времен, когда Владимир Путин был председателем комитета Ленинградского городского совета народных депутатов.