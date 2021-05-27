Вице-спикер Совета Федерации посчитал неприемлемыми слова президента Польши о «ненормальной» России

Высказывание президента Польши Анджея Дуды о «ненормальной» России неприемлемо для главы государства. В этом уверен вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, сообщил RT.

«Это абсолютно неприемлемое высказывание для главы государства, который не имеет права давать эмоциональных и необоснованных оценок, носящих оскорбительный характер для другой страны. Это не может быть принято никакой страной. Разумеется, это не может быть принято и Российской Федерацией», — заявил Косачев.

Кроме того, Дуда нанес ущерб репутации своей же страны, а не России. Заявление президента сейчас вызывает изумление и недоуменные вопросы по всему миру, потому что оно вышло за рамки общепринятых норм поведения.

Также известно, что нынешние власти Польши занимают крайне антироссийские позиции, которые выделяются даже на фоне достаточно недружественных позиций некоторых других стран НАТО и ЕС. По мнению вице-спикера, Польша оказалась на самом краю.

Причем страна осознанно заняла такую позицию, чтобы получить дополнительные дивиденды у Америки и таким образом позиционировать себя в качестве мощной политической силы внутри НАТО и Евросоюза. А еще она создает проблемы в отношениях с Россией, чтобы сохранять иллюзию пребывания на «линии фронта» и того, что берет на себя мифический «удар с Востока». Тем самым Польша якобы защищает от этого удара всю остальную Европу.

Ранее президент Польши Анджей Дуда обвинил Россию в агрессии, назвав ее «ненормальной страной». По его мнению, действия РФ на политической арене «требуют решительных действий со стороны международного сообщества».