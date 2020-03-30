Вице-мэр Москвы Анастасия Ракова пояснила, что режим самоизоляции введен, потому что многие москвичи не выполняли рекомендации. Сейчас ситуация значительно улучшилась.

«Вчера [в воскресенье] был принят указ, и в силу этого указа ограничены случаи, при которых человек в режиме самоизоляции может покидать свой дом. И мы видим, что ситуация существенно улучшилась», — приводит ее слова ТАСС.

Ракова отметила, что в предыдущие выходные не все граждане прислушались к настоятельным советам властей беречь себя и не ходить на улицу. Некоторые активно проводили время на улице.

«Поэтому мы были вынуждены немного ужесточить режим, мы видим, как сейчас идет взрывной рост заболеваемости по всему миру, и не можем не обращать на это внимания», — отметила вице-мэр.

По ее словам, сейчас заражение москвичей коронавирусной инфекцией происходит чаще через контакт. Поэтому московские власти попросили горожан отложить на время даже посещение поликлиник.

Она также отметила, что сейчас около 500 человек в Москве лечатся от коронавируса дома. Обязательным условием домашнего лечения будет регулярный отчет о геолокации.

«Хроническим больным в Москве лекарства выписываются и выдаются сразу на полгода», — добавила Ракова.

Согласно указу мэра Москвы, с 30 марта введен режим самоизоляции для всех жителей столицы независимо от их возраста. Гражданам рекомендуется покидать дом только при крайней необходимости.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о новых мерах контроля за горожанами. Контролировать передвижения москвичей начнут уже к концу недели.