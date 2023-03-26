Власть 26 марта 2023, 14:03 Видео по сбору «тревожного чемоданчика» начали транслировать в центре Москвы — СМИ «Осторожно, Москва»: в центре столицы показали ролик по сбору «тревожного чемоданчика» Пресс-служба МЧС

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На установленных возле Парка Горького экранах начали транслировать видеоинструкцию по сбору «тревожных чемоданчиков», сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва». По данным издания, ролики подготовили сотрудники МЧС.

На видео в центре Москвы обратили внимание прохожие. Авторы роликов напомнили жителям столицы правила сбора «тревожных чемоданчиков». В них посоветовали положить аптечку первой помощи, фонарик с комплектом батареек, сухой спирт и охотничьи спички, радиоприемник, мобильный телефон, универсальный нож, нитки с иголками, запас еды и питьевой воды, одноразовую посуду и средства личной гигиены.

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На сайте столичного МЧС рассказали, как правильно укладывать вещи. Москвичам посоветовали действовать по «туристическим» правилам — сверху размещать предметы первой необходимости.

«Наличие „тревожного чемоданчика“ зависит от отношения к окружающей действительности, жизненного опыта», — уточнили в министерстве.

Ранее о том же рассказали жителям Татарстана. Замминистра по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям республики Радик Гисмятов призвал не набирать воду из-под крана и отдать предпочтение бутилированной.