Интересное 01 марта 2023, 12:13 Сотрудники МЧС Татарстана рассказали, какие вещи стоит хранить в «тревожном чемоданчике» Сотрудники МЧС Татарстана посоветовали сложить в «тревожный чемоданчик» таблетки и фонарик

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Каждый человек должен иметь «тревожный чемоданчик» на случай непредвиденных ситуаций. Замминистра по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Республики Татарстан Радик Гисмятов рассказал, какие предметы необходимо в него сложить. Об этом сообщило сетевое издание «Челнинские известия».

По словам специалиста, в первую очередь стоит укомплектовать туда питьевую воду. Не стоит набирать ее из крана, так как она может быстро испортиться. Лучше приобрести бутилированную заранее.

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Также важно взять оригиналы документов, сменную одежду, а также болеутоляющие и жаропонижающие препараты. Важным предметом на случай непредвиденных ситуаций является фонарик. Отдать предпочтение стоит предмету со сменными батарейками, так как поменять аккумулятор будет негде, написало РИА ФАН.