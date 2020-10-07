Ветераны битвы под Москвой получат единовременную помощь

В связи с 79-й годовщиной начала контрнаступления советских войск в битве против фашистских захватчиков под Москвой, которая будет отмечаться 5 декабря, ветераны получат единовременную материальную помощь в размере 20 тысяч рублей.

Как сообщается на сайте мэра столицы, ожидается, что средства получат 6296 ветеранов. На выплату могут рассчитывать инвалиды и участники Великой Отечественной войны (ВОВ) и участники обороны Москвы. Речь идет о людях, награжденных медалью «За оборону Москвы», участниках строительства оборонительных рубежей под столицей и работниках предприятий, организаций и учреждений, военнослужащих, учащихся ремесленных, железнодорожных училищ, школ фабрично-заводского обучения, трудившихся в Москве с 22 июля 1941 по 25 января 1942 года.

В июне ветеран ВОВ Зинаида Корнева перечислила 4,05 миллиона рублей семьям погибших при исполнении служебных обязанностей во время пандемии коронавируса медиков. Деньги она собрала, рассказывая истории о Великой Отечественной войне.