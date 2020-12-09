«Веселящий газ» запретят к продаже для немедицинских целей

Документ предусматривает запрет на производство, изготовление, хранение и покупку «веселящего газа», если его используют не по назначению. То есть не в медицинских, промышленных или технических целях.

Это вещество используют в качестве ингаляционного наркоза в стоматологии, для консервирования продуктов и при сварке в двигателях внутреннего сгорания.

Когда человек вдыхает «веселящий газ», у него начинается эйфория с беспричинным смехом и галлюцинациями.

Недобросовестные продавцы закиси азота сбывают свой товар в интернете и ночных клубах. Они обещают своим клиентам, что употребление «веселящего газа» безвредно. Но бесконтрольное употребление этого вещества сказывается на здоровье и может привести к смерти.

Авторы документа утверждают, что сегодня закон не запрещает продажу «веселящего газа» как средства развлечения. Вместе с запретом для нецелевого использования они предложили ввести административную ответственность за пропаганду или рекламу закиси азота.

Сумма штрафа для граждан составит от одной до двух тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей и должностных лиц — от 10 до 20 тысяч рублей, для юрлиц — от 50 до 150 тысяч рублей или закрытие деятельности на один месяц.

Бесконтрольное употребление закиси азота уже приводило к серьезным происшествиям. В феврале этого года водитель под «веселящим газом» устроил аварию на Невском проспекте в Санкт-Петербурге. Он вылетел на тротуар и сбил пять человек, двое из которых скончались.

Тела двух украинских шахматистов нашли в московской квартире в марте. Молодые люди дышали «веселящим газом», набрав его в пакеты и надев их на голову. Причиной смерти врачи назвали передозировку веществом.