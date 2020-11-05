Весь стаж можно будет внести в электронную трудовую с 2021 года

Россияне смогут вносит в электронную трудовую книжку записи обо всем своем стаже. Нововведение будет действовать с 2021 года.

«Со следующего года работники смогут включить в электронную книжку записи о своем стаже за все предыдущие периоды, а не только с 1 января 2020 год», — рассказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина. Его слова приводит ТАСС.

Для внесения сведений в трудовую нужно будет обратиться в Пенсионный фонд страны. Позднее все данные о стаже сохранят на портале госуслуг. Получить их можно будет очень легко — лишь отправив запрос на сайте. Все изменения зафиксируют в законе «Об индивидуальном учете в системе обязательного пенсионного страхования».

Михаил Мишустин также заявил о расширении социальных гарантий для военнослужащих. Теперь их нельзя будет выселить из служебного жилья. Но только при условии, что оно является единственным местом жительства военнослужащего. Кроме того, на заседании кабмина обсудили вопрос обеспечения жильем тех, кто служил по контракту, но уже уволился из ВС России.