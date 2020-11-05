Военнослужащих запретят выселять из служебного жилья

Правительство России расширило социальные гарантии для военнослужащих. Теперь их запретят выселять из служебного жилья, если это — единственное место жительства.

Об этом рассказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства. Его слова процитировал «Интерфакс».

Мишустин отметил, что изменение закона «О статусе военнослужащих» обсуждали на заседании кабинета министров 5 ноября. Новые законопроект направлен на совершенствование правового регулирования предоставления военнослужащим жилья.

На заседании также обсудили вопрос обеспечения жильем военнослужащих по контракту — в том числе тех, кто уволился со службы. Законопроект призван усовершенствовать механизм предоставления им и их семьям служебного и постоянного места проживания. Кроме того, в проект входит расширение списка военнослужащих, которые имеют право получить жилье вне очереди. В него добавят Героев России, а также тех, кто отслужил по контракту более 10 лет и был уволен по состоянию здоровья.

«Еще одно важное новшество — военнослужащего нельзя будет исключить из очереди на получение служебного жилья и прекратить ему выплату денежной компенсации за наем квартиры, если он купил или построил себе жилье не по месту прохождения службы. Кроме того, военнослужащий и его семья не могут быть выселены из служебной квартиры, если она для них является единственным местом жительства», — отметил Мишустин.

Премьер-министр России подчеркнул, что законопроект даст социальные гарантии военнослужащим, а также повысит эффективность использования специализированного жилого фонда.