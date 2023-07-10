Власть 10 июля 2023, 16:33 Весь спектр высокотехнологической продукции будут выпускать в России Мишустин: российская промышленность больше не будет опираться на импортные разработки

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Российская промышленность не вернется к формату работы, в основе которого были импортные разработки. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин на пленарном заседании международной промышленной выставки «Иннопром».

По словам главы кабмина, главная задача сейчас — повысить устойчивость российского производства и снизить влияние неблагоприятной внешней конъюнктуры. Для этого необходимо добиться технологического суверенитета во всех критически значимых областях.

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В будущем важно наладить выпуск всего спектра высокотехнологичной продукции.

«Причем она должна быть конкурентоспособной не только внутри страны, но и за рубежом», — выразил уверенность председатель правительства.

По мнению премьер-министра, это потребует новых подходов и нового уровня взаимодействия науки, производства и государства.

В мае 2023 года правительство России утвердило Концепцию технологического развития страны. Основная задача документа — повысить технологический суверенитет, поощрять и активно внедрять отечественные разработки. По словам Мишустина, это даст мощный импульс развитию станкостроения, радиоэлектроники, малотоннажной химии, судо- и авиастроения, а также других ключевых направлений.

В России развернут не менее 10 таких мегапроектов с гарантированным финансированием, сообщил премьер-министр.