10 июля 2023, 16:33
Весь спектр высокотехнологической продукции будут выпускать в России
Мишустин: российская промышленность больше не будет опираться на импортные разработки
Российская промышленность не вернется к формату работы, в основе которого были импортные разработки. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин на пленарном заседании международной промышленной выставки «Иннопром».
По словам главы кабмина, главная задача сейчас — повысить устойчивость российского производства и снизить влияние неблагоприятной внешней конъюнктуры. Для этого необходимо добиться технологического суверенитета во всех критически значимых областях.
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В будущем важно наладить выпуск всего спектра высокотехнологичной продукции.
«Причем она должна быть конкурентоспособной не только внутри страны, но и за рубежом», — выразил уверенность председатель правительства.
По мнению премьер-министра, это потребует новых подходов и нового уровня взаимодействия науки, производства и государства.
В мае 2023 года правительство России утвердило Концепцию технологического развития страны. Основная задача документа — повысить технологический суверенитет, поощрять и активно внедрять отечественные разработки. По словам Мишустина, это даст мощный импульс развитию станкостроения, радиоэлектроники, малотоннажной химии, судо- и авиастроения, а также других ключевых направлений.
В России развернут не менее 10 таких мегапроектов с гарантированным финансированием, сообщил премьер-министр.
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