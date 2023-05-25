Власть 25 мая 2023, 15:45 Концепцию технологического развития до 2030 года утвердили в России Правительство утвердило концепцию технологического развития до 2030 года РИА «Новости»

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Кабмин утвердил концепцию технологического развития на семь лет. Об этом в четверг сообщили в Telegram-канале правительства России.

Документ разработали под руководством первого вице-премьера Андрея Белоусова. Среди основных задач концепции — обеспечить стране технологический суверенитет. Для этого требуется активнее внедрять отечественные разработки.

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Ранее премьер-министр Михаил Мишустин, говоря об утвержденной концепции, указывал на необходимость значительно увеличить возможности российской экономики, стимулировать открытие новых производств и создать новые рабочие места. Мишустин обратил внимание, что документ подготовили по поручению президента РФ Владимира Путина.

В разработке концепции приняли участие крупнейшие предприятия, научные центры и руководители госкорпораций.

Ранее премьер-министр счел развитие IT-отрасли одной из приоритетных задач страны.