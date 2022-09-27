Новый Крымский федеральный округ возглавит Дмитрий Рогозин | 360°

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Новый Крымский федеральный округ возглавит Дмитрий Рогозин

«Ведомости»: экс-глава Роскосмоса Рогозин возглавит новый Крымский федеральный округ

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В России появится новый Крымский федеральный округ. Его возглавит Дмитрий Рогозин, который покинул должность гендиректора «Роскосмоса» еще в июле. «Ведомостям» об этом сообщили источники.

Крымский федеральный округ решили создать из-за непростой ситуации, сложившейся вокруг референдумов о присоединении новых территорий. Для управления ими понадобиться «политический тяжеловес», которым мог бы стать Дмитрий Рогозин. В аппарате президента России уточнили, что его кандидатуру еще не утвердили окончательно, но, вероятно, это случится в ближайшее время.

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«Там большой фронт работ, так что это вполне возможно», — подтвердил другой собеседник издания.

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К тому же Дмитрий Рогозин спустя два месяца так и не получил новое назначение в каком-либо федеральном органе. Источник подтвердил, что вероятно, именно он станет полномочным представителем президента в КФО. Однако ни пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, ни сам герой публикации эту информацию не прокомментировали.

Дмитрий Рогозин покинул пост гендиректора Роскосмоса 15 июля. Его место занял бывший вице-премьер Юрий Борисов.

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