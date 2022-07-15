«Выбьем фашистское жало». Рогозин напоследок опубликовал песню про мощь русских

Покинувший должность генерального директора госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин опубликовал на своем YouTube-канале песню «Русские». Слова для композиции чиновник написал сам.

В музыкальном клипе представлена нарезка кадров с участием российских и советских военнослужащих. Рогозин воспевает честь и славу отечественной армии. Несколько строчек он посвятил спецоперации ВС РФ на Украине.

«И бандерам не знать перемоги/ Не поможет им НАТО подмога / „Искандером“ и точным „Кинжалом“ / выбьем им фашистское жало», — говорится в песне.

Президент России Владимир Путин 15 июля подписал указ об отставке Рогозина. На его место пришел бывший вице-премьер Юрий Борисов, курировавший вопросы ОПК. Информации о том, куда переходит сам Рогозин, пока нет. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков утверждает — экс-главу госкорпорации вскоре трудоустроят.