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    15 июля 2022, 21:21

    «Выбьем фашистское жало». Рогозин напоследок опубликовал песню про мощь русских

    Бывший глава «Роскосмоса» Рогозин опубликовал песню собственного сочинения

    Юлия Шелковенко

    Покинувший должность генерального директора госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин опубликовал на своем YouTube-канале песню «Русские». Слова для композиции чиновник написал сам.

    «Выбьем фашистское жало». Рогозин напоследок опубликовал песню про мощь русских

    В музыкальном клипе представлена нарезка кадров с участием российских и советских военнослужащих. Рогозин воспевает честь и славу отечественной армии. Несколько строчек он посвятил спецоперации ВС РФ на Украине.

    «И бандерам не знать перемоги/ Не поможет им НАТО подмога / „Искандером“ и точным „Кинжалом“ / выбьем им фашистское жало», — говорится в песне.

    Президент России Владимир Путин 15 июля подписал указ об отставке Рогозина. На его место пришел бывший вице-премьер Юрий Борисов, курировавший вопросы ОПК. Информации о том, куда переходит сам Рогозин, пока нет. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков утверждает — экс-главу госкорпорации вскоре трудоустроят.