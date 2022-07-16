«Вас по праву считают талантливым певцом». Путин поздравил Лепса с юбилеем

Президент РФ Владимир Путин поздравил Григория Лепса с юбилеем. Народному артисту исполнилось 60 лет. Глава государства пожелал имениннику здоровья и вдохновения, сообщили на сайте Кремля.

Российский лидер направил Лепсу телеграмму, поздравив артиста с днем рождения.

«Вас по праву считают талантливым певцом и композитором, ярким, неординарным человеком. За этим высоким признанием — вера в себя и свое предназначение, годы труда и неустанного творческого поиска», — указал президент.

Путин также отметил активное участие Лепса в общественных и патриотических проектах.

«Доброго вам здоровья, вдохновения и всего наилучшего», — пожелал глава государства.

Накануне Путин присвоил Лепсу звание народного артиста, отметив его «большие заслуги в развитии эстрадного искусства», как говорилось в тексте президентского указа. Лепс этому очень обрадовался, как сообщил «360» его директор Владимир Урюпин. В пятницу певец выступил с большим концертом в Лужниках по случаю 60-летнего юбилея.