«Ничего не думает». Как Лепс отреагировал на присвоение звания народного артиста

Григорий Лепс «очень рад и доволен» званию народного артиста, которое певцу присвоил своим указом президент РФ Владимир Путин. Директор исполнителя Владимир Урюпин сообщил «360», что сейчас Лепс готовится к большому концерту по случаю юбилея.

Путин присвоил Лепсу звание народного артиста «за большие заслуги в развитии эстрадного искусства». Об этом говорится в президентском указе, опубликованном в пятницу на официальном портале правовой информации.

Директор певца сообщил «360», что Лепс обрадовался, узнав о присвоении ему почетного звания.

«Он очень рад и доволен», — сказал Урюпин.

Сейчас Лепс занят подготовкой к большому концерту в Лужниках, приуроченному к его 60-летнему юбилею.

«Готовится к сегодняшнему концерту в Лужниках. Большой концерт к 60-летию. Больше ничего не думает, готовится исключительно к творческому вечеру», — сказал Урюпин.

Григорий Лепс записал 15 альбомов, не считая сборников, совместных работ и релизов в составе группы. Он известен такими хитами, как «Натали» и «Рюмка водки на столе». В 2011 году Лепс получил звание заслуженного артиста РФ. Завтра теперь уже народному артисту исполнится 60 лет.