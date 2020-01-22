Валуев оценил назначение Матыцина на пост министра спорта

По информации РИА ФАН, Валуев уточнил, что Матыцин «прошел немалый и достаточно серьезный управленческий путь», поэтому новому министру спорта удастся работать профессионально.

«Как президент федерации студенческого спорта, как человек, непосредственно знающий спорт изнутри и немало лет отдавший тому, чтобы воспитывать специалистов спорта — это достаточное количество данных, которые, наверное, позволят ему органично влиться в новую работу», — пояснил парламентарий.

Ранее в России назначили новое правительство. В списке министров появилось девять новых лиц. Министром спорта стал Олег Матыцин.