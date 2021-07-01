Повторная вакцинация стартовала в Москве

В Москве 1 июля стартовала ревакцинация от коронавируса «Спутником Лайт» и «Спутником V». Об этом сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

«Согласно методическим рекомендациям Минздрава России, разрешена повторная вакцинация граждан от коронавируса. У жителей Москвы такая возможность появилась 1 июля», — говорится в сообщении на сайте.

Сделать новую прививку могут жители Москвы, которые провакцинировались более полугода назад.

На сайте властей Москвы отмечается, что повторная вакцинация проводится в 20 пунктах. Кроме «Спутника V», для ревакцинации используется «Спутник Лайт», дозы которого Москва закупила дополнительно. Мэр Сергей Собянин отметил, что человек сможет выбрать вакцину независимо от того, какой препарат он использовал для первой прививки.

Врачи также рекомендовали вакцинироваться тем, кто переболел ковидом более полугода назад. Они тоже могут использовать «Спутник Лайт».

Ревакцинация стартует 1 июля в восьми павильонах «Здоровая Москва» в столичных парках. С 5 июля к программе подключатся московские поликлиники.

В Министерстве здравоохранения ранее сказали, что ревакцинация будет проводиться до достижения коллективного иммунитета.