В турецких гвоздиках в Подмосковье выявлен цветочный трипс

При досмотре срезов гвоздики из Турции на складах подмосковного предприятия специалисты Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) по Москве, Московской и Тульской областям обнаружили цветочный трипс.

Об этом пресс-служба ведомства сообщила агентству городских новостей «Москва». Это насекомое является одним из опаснейших вредителей садовых культур, а также переносчиком вирусных заболеваний растений.

«На фитосанитарном контрольном посту, расположенном на СВХ ООО „Автологистика“, в ходе карантинного фитосанитарного контроля, при досмотре срезов цветов гвоздики (происхождением Турция) был выявлен карантинный для Российской Федерации объект — западный цветочный трипс (Frankliniella occidentalis Pergande)», — сказано в сообщении.

В лаборатории ФГБУ была проведена экспертиза, которая подтвердила наличие карантинного объекта в жизнеспособном состоянии. В соответствии с законами, все зараженные срезы цветов были уничтожены.

В Санкт-Петербурге при досмотре 11,5 тонны иранского салата-латук нашли насекомых, похожих на цветочного трипса. Это первый случай завоза этих вредных насекомых из Ирана. Всю партию уничтожили.