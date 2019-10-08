  • Иранский салат уничтожат в Северной столице из-за паразитов

    08 октября 2019, 13:00

    Ирина Нагайникова

    При досмотре 11,5 тонны иранского салата-латук в Санкт-Петербурге нашли насекомых, похожих на западного цветочного (калифорнийского) трипса, сообщил сайт «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора.

    В Большом порту Петербурга инспектор Россельхознадзора проверил около 11,5 тонны свежего салата из Ирана. Карантинный фитосанитарный контроль выявил наличие в партии предположительно опасных карантинных насекомых.

    Лабораторная экспертиза ФГБУ «Ленинградская межобластная ветеринарная лаборатория» подтвердила опасения инспектора. Партию салата утилизируют в соответствии с действующими нормативными документами.

    Пресс-служба также уточнила, что это первый случай, когда в иранской продукции нашли такого вредителя.