Иранский салат уничтожат в Северной столице из-за паразитов
При досмотре 11,5 тонны иранского салата-латук в Санкт-Петербурге нашли насекомых, похожих на западного цветочного (калифорнийского) трипса, сообщил сайт «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора.
В Большом порту Петербурга инспектор Россельхознадзора проверил около 11,5 тонны свежего салата из Ирана. Карантинный фитосанитарный контроль выявил наличие в партии предположительно опасных карантинных насекомых.
Лабораторная экспертиза ФГБУ «Ленинградская межобластная ветеринарная лаборатория» подтвердила опасения инспектора. Партию салата утилизируют в соответствии с действующими нормативными документами.
Пресс-служба также уточнила, что это первый случай, когда в иранской продукции нашли такого вредителя.