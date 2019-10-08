Иранский салат уничтожат в Северной столице из-за паразитов

В Большом порту Петербурга инспектор Россельхознадзора проверил около 11,5 тонны свежего салата из Ирана. Карантинный фитосанитарный контроль выявил наличие в партии предположительно опасных карантинных насекомых.

Лабораторная экспертиза ФГБУ «Ленинградская межобластная ветеринарная лаборатория» подтвердила опасения инспектора. Партию салата утилизируют в соответствии с действующими нормативными документами.

Пресс-служба также уточнила, что это первый случай, когда в иранской продукции нашли такого вредителя.