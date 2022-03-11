В Совете Федерации предложили запретить Facebook и Instagram в России

Работу Facebook и Instagram нужно запретить в России после того, как управляющая этим соцсетями компания Meta разрешила пользователям призывать к насилию в отношении россиян. Такое мнение высказал вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

По его словам, данные платформы никогда не были нейтральными. Такое поведение убивает идею свободных социальных сетей.

«Но нынешнее снятие ограничений — безнравственно и преступно. Считаю правильным запрет на деятельность этих сетей в России», — заявил Косачев РИА «Новости».

Он добавил, что удивлен отсутствием их запрета в РФ до сих пор.

Ранее компания Meta разрешила пользователям в некоторых странах призывать к насилию против россиян, в том числе и военных.

Депутат Госдумы замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин заявил, что такие действия Meta по российскому законодательству расцениваются как экстремизм.