Калужский губернатор Владислав Шапша сфотографировался с лопатой в руках и призвал жителей следовать его примеру: выходить на улицу и расчищать снег. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Шапша начал с того, что сослался на британских ученых, которые якобы доказали, что на написание одного гневного поста в соцсетях уходит столько же энергии, как на 10 взмахов лопатой.

«А если серьезно, то Калужская область — наш общий любимый дом», — отметил он.

Глава региона призвал всех жителей подключаться к уборке на своих улицах в своих дворах.

«Снега очень много! Но это просто снег. И справиться с ним просто. Надо взять в руки лопату — и вперед!» — написал Шапша.

Калужский губернатор в пятницу назвал снегопад «шоковым». Глава Калуги Дмитрий Денисов ранее сообщил, что за последние двое суток в городе прошел самый сильный снегопад за последние 50 лет.

В Москве за последние сутки выпало более половины месячной нормы осадков. По прогнозам синоптиков, снегопад в столичном регионе завершится в воскресенье, однако снег ожидается и на следующей неделе.