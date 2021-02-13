Синоптики рассказали, когда ослабнет снегопад

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что снегопад в Москве ослабнет к вечеру 13 февраля.

Об этом сообщило РИА «Новости». Леус добавил, что температура опустится до -14 градусов, а порывы ветра составят 18 метров в секунду. Он уточнил, что сейчас на погоду влияет активный циклон, но запасы влаги в нем скоро подойдут к концу.

«Ожидается облачная погода, продолжатся снегопады, местами метели, временами проявления ненастья будут сильными», — рассказал синоптик.

Он уточнил, что температура воздуха в столице достигнет -12…-14, в области -11...-16. Ожидается северо-восточный ветер 6-11 метров в секунду. Атмосферное давление будет достаточно стабильным, но ниже нормы — 740 миллиметров ртутного столба.

Ранее в субботу утром в трех московских аэропортах — Внуково, Домодедово и Шереметьево — отменили или задержали более 30 рейсов из-за сильного снегопада. По данным на 08:45 по московскому времени, в Шереметьево задержали пять рейсов и один отменили. В Домодедово задержали 23 рейса и отменили два, и во Внуково задержали пять рейсов, однако отмен пока не было.