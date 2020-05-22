Торговые автоматы хотят установить в российских многоэтажках

Операторы торговых автоматов обратились в мэрию Москвы с просьбой установить их оборудование без аукционов и уплаты аренды в подъездах и на придомовых территориях. Они пообещали запустить 20 тысяч автоматов до конца года.

Об этом сообщила газета «Коммерсант» со ссылкой на копию письма Национальной ассоциации автоматизированной торговли и Союза операторов торговых автоматов, направленного директору департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексею Фурсину.

В документе подчеркивается, что упрощенный порядок установки автоматов поможет ускорить развитие их сети, что особенно актуально в условиях ограничительных мер из-за COVID-19.

Из-за перехода основной массы работников на удаленный режим работы, большинство автоматов в офисах прекратило работу. Ритейлеры «Вкусвилл» и «Азбука вкуса» начали устанавливать вендинговые автоматы в подъездах жилых домов.

Гендиректор ГК Uvenco Арвидас Алутис сообщил изданию, что рентабельность автоматов в подобных местах в четыре раза меньше, чем около крупных торговых точек. В офисах 90% агрегатов устанавливались бесплатно, аренда в подъездах может стоить до 2,5 тысяч рублей в месяц.

Чиновники департамента предпринимательства сообщили газете, что уже ответили на обращение, но не сообщили подробностей. Источник издания утверждает, что эта идея неосуществима, так как автоматы будут затруднять проход жильцов и угрожают пожарной безопасности. Кроме того, придется давать свободный доступ в подъезды сотрудникам операторов, а это может не устроить собственников квартир.

В конце марта перед введением режима самоизоляции россияне потратили сотни миллиардов рублей на покупку продуктов, которых им хватит на четыре месяца.