Россияне перед самоизоляцией закупились на сотни миллиардов рублей

По данным Центробанка РФ, перед объявлением режима самоизоляции россияне вывели со своих счетов 362 миллиарда рублей наличными. Эксперты считают, что граждане таким образом готовились покупать товары длительного использования.

Как сообщила газета «Известия», российские банки тоже запаслись «живыми деньгами», чтобы удовлетворить спрос населения. В марте прирост наличных в обращении достиг рекордной цифры в 700 миллиардов рублей.

Маркетологи сообщили, что россияне чаще всего скупали чистящие средства, туалетную бумагу, крупы, пельмени, сахар. Пик спроса на эти товары был зафиксирован 16–22 марта. Россияне установили рекорд, побивший предновогодние значения. За 12-ю неделю года динамика продаж в натуральном выражении ускорилась в 2,5 раза и показала прирост в 35,8% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

В конце марта в ожидании введения режима самоизоляции россияне скупили столько продуктов, что, по мнению аналитиков, этого запаса хватило бы им на четыре месяца.