В России могут увеличить пособие по уходу за ребенком для женщин-военных

Пособие по уходу за ребенком для женщин-военных предложили увеличить. Соответствующий проект разработал Минтруд. Сумма выплат может достигнуть почти 28 тысяч рублей.

Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Минтруда. Как отметили в ведомстве, разработан законопроект для пересмотра максимального размера ежемесячного пособия по уходу за ребенком женщинам-военнослужащим, которые проходят военную службу по контракту.

Законопроект также коснется женщин, которые проходят службу в войсках национальной гвардии, Государственной противопожарной службы, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения и таможенных органов.

На сегодняшний день максимальный размер пособия по уходу за ребенком, которое может получить женщина-военнослужащий, составляет 13 504 рубля. В законопроекте Минтруда говорится, что максимальный размер пособия «не может превышать за полный календарный месяц 27 984,66 рубля», что в два с небольшим раза больше, чем прежняя сумма.

Родители детей до семи лет в будущем смогут спокойно уходить на больничный и поправлять здоровье без страха остаться без денег. Путин поручил правительству рассмотреть вопрос об увеличении оплаты больничного суммой в размере средней зарплаты без учета стажа. Доложить о вариантах исполнения этого поручения будет необходимо до 1 декабря. Ответственным за это президент назначил премьер-министра Михаила Мишустина.