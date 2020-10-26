Путин предложил увеличить оплату больничного родителям детей до 7 лет

Родители детей до семи лет в будущем смогут спокойно уходить на больничный и поправлять здоровье без страха остаться без денег. Путин поручил правительству рассмотреть вопрос об увеличении оплаты больничного суммой в размере средней зарплаты без учета стажа.

«Рассмотреть вопрос о выплате родителям детей в возрасте до семи лет пособий по временной нетрудоспособности в размере 100% среднего заработка независимо от продолжительности страхового стажа, определив объем и источники финансового обеспечения такой выплаты», — говорится в поручении президента России Владимира Путина по итогам расширенного заседания президиума Государственного совета, которое опубликовал сайт Кремля.

Доложить о вариантах исполнения этого поручения будет необходимо до 1 декабря. Ответственным за это президент назначил премьер-министра Михаила Мишустина.

В перечне поручений значатся вопрос о дополнительной государственной поддержке детей, которых родители оставили без алиментов, и оценка эффективности работы медицинских организаций по профилактике абортов