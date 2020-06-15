В правительстве предложили увеличить сумму льготного кредита по ипотеке

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что сумму льготного кредита по ипотеке на новостройки со ставкой 6,5% нужно увеличить. По его словам, сейчас правительство России рассматривает все варианты и высчитывает, «выдержит ли бюджет по деньгам».

Он сообщил «Интерфаксу», что пока кабмин может гарантировать только уже озвученную сумму.

«По льготируемой ипотеке мы даем льготы только тому, у кого стоимость кредита для всей России, кроме Москвы, Московской области, Петербурга и Ленинградской области, не более трех миллионов рублей. Что, кстати, низко, и надо повышать планку. Потому что в некоторых городах-миллионниках сегодня кредиты уже четыре и пять миллионов есть на квартиру», — сказал премьер.

Хуснулинн выразил убеждение, что в целом ипотеку надо развивать и спрос стимулировать. По его словам, если снизится ключевая ставка, то и банки уменьшат стоимость ипотеки. В условиях снижения доходов населения, это очень важно. Премьер отметил, что стоимость жилья за год выросла на 5-6%, поэтому ипотека со ставкой 6% с учетом инфляции довольно выгодна.

Программа субсидирования процентных ставок по ипотеке до 6,5% будет действовать с 17 апреля по 1 ноября 2020 года. На весь срок кредита будет распространяться льготная ставка на жилищные ссуды до восьми миллионов рублей в Москве и Подмосковье, а также в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.