Менее 1% вакцинированных жителей Подмосковья заражаются коронавирусом

В Московской области от коронавируса вакцинировались 3,7 миллиона человек. Из них заражаются менее одного процента. Об этом рассказала глава Минздрава Подмосковья Светлана Стригункова.

«Среди всех вакцинированных, а у нас их в Московской области 3,7 миллиона, заражаются коронавирусной инфекцией менее 1%. Если брать среди всех вакцинированных», — сказала она.

Стригункова уточнила, что если посмотреть по подмосковным стационарам, по тому, сколько в них поступает людей, уже прошедших вакцинацию в какое-то время за весь период пандемии, эта цифра составляет где-то 15%.

«То есть это поступают люди, которые вакцинировались давно. Почему мы и говорим о том, что необходимо ревакцинироваться обязательно через шесть месяцев», — объяснила министр.

Она отметила, что у этих людей даже при поступлении в стационары заболевание проходит в более легкой форме по сравнению с теми, кто не вакцинировался.

«Нам нужно, что у нас было вакцинировано минимум 80% взрослого населения с учетом того, что оставшаяся часть жителей переболеет. Мы должны были достичь этой цифры до 1 сентября, но, к сожалению, есть различные факторы, сомнения, субъективные анализы, которые препятствуют», — подчеркнула глава ведомства.

В Подмосковье взрослое население составляет почти 6,2 миллиона человек. Поэтому планка в 80% — это самый минимум. Желательно добиться 100%, уточнила Стригункова.

Ранее она отметила, что особенность этой волны заключается в том, что распространение коронавируса сейчас очень активно идет не только в центральных регионах России, но и по всей стране.