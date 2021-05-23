В МВД опровергли массовое распространение в России наркотика фентанила

В России не зафиксировано массовое распространение и употребление синтетического наркотика фентанила и его аналогов. Этот опиоидный анальгетик применяется в хирургии в качестве наркоза и для снятия болей у онкобольных. На черном рынке он является дешевым аналогом героина.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МВД России. Фентанил вызывает быстрое, тяжелое привыкание и может стать причиной передозировки.

«В 2019 году пресечено семь фактов распространения фентанила, изъято 38,9 грамма данного наркотика, в 2020 году — два факта, изъято 1,3 грамма. За период с 2016 по 2018 годы изъятия из незаконного оборота фентанила на территории России не регистрировались», — сказал агентству представитель МВД.

Сейчас синтезировано более 100 аналогов фентанила. С 2017 года Главное управление по контролю за оборотом наркотиков МВД России внесло в перечень запрещенных наркотических веществ 15 препаратов фентанилового ряда. Еще три аналога внесут в черный список в 2021 году.

По данным МВД, этот наркотик поступает в Россию из-за рубежа. В стране нет подпольных нарколабораторий по его синтезу.

В начале мая стало известно о 10 молодых людях, которые скончались в Финляндии от употребления, в том числе, фентанила, который получил там название «белый китаец». В балтийские страны он попадает из Китая.