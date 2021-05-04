Новый синтетический наркотик начал убивать жителей Финляндии

В финских городах Хельсинки и Турку не менее 10 молодых людей скончались от употребления неизвестного наркотика, сообщило издание Yle. В крови умерших также обнаружили седативные препараты.

Предположительно, молодые люди принимали алпразолам, который используется для лечения панических расстройств. А также употребляли наркотик фентанил, известный под названием «белый китаец».

Фентанил представляет собой синтетическую форму героина и попадает на рынок балтийских стран из Китая. Также этот наркотик фигурирует в полицейских сводках регионов Сибири и Дальнего Востока, граничащих со странами Азии. О запрете на его ввоз из КНР говорил бывший президент США Дональд Трамп.

Источник «Известий» в правоохранительных органах заявил, что не все наркоторговцы заинтересованы в распространении фентанила из-за высокого риска смертности. Кроме того, сейчас из-за пандемии его завоз маловероятен.

Глава российской секции Международной полицейской ассоциации Юрий Жданов отметил, что фентанил — это причина почти половины всех смертей от передозировки.