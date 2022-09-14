МИД России сообщил о делимитации армяно-азербайджанской границы | 360°

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МИД России сообщил о делимитации армяно-азербайджанской границы

Дипломат МИД Гончар: надо создать условия для делимитации границы Армении, Азербайджана

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Делимитация армяно-азербайджанской границы находится в начальной стадии. Россия сожалеет, что не обходится без срывов. Такое заявление сделал директор четвертого департамента стран СНГ российского МИД Денис Гончар.

«Поскольку процесс делимитации армяно-азербайджанской границы находится на начальной стадии, наша задача — создать все необходимые условия, чтобы обеспечить максимальную эффективность работы», — сказал он РИА «Новости».

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По его словам, российская сторона должна способствовать повышению уровня стабильности и безопасности в приграничной зоне. Также нужно избегать обострений и политизации, невмешательства в эту деятельность извне.

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«К сожалению, без срывов не обходится. В ночь на 13 сентября обстановка в армяно-азербайджанском приграничье резко обострилась», — резюмировал Гончар.

Обострение обстановки на границе Азербайджана и Армении произошло в ночь на 13 сентября, там начались боевые действия, стороны обвиняют друг друга в эскалации конфликта. Армянские власти в связи со случившемся запросили собрать внеочередное заседание Совбеза ООН.

МИД РФ

Конфликт Азербайджана и Армении

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