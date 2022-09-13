Армения запросила внеочередное заседание Совбеза ООН | 360°

Мир 13 сентября 2022, 19:32 Поделиться Telegram

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Viber Армения запросила внеочередное заседание Совбеза ООН Совбез ООН получил письмо от постпреда Армении с просьбой об экстренном заседании РИА "Новости"

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Постоянный представитель Армении в ООН Мгер Маргарян призвал Совет безопасности организации провести экстренное заседание в связи с ситуацией на границе с Азербайджаном. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на осведомленный источник в СБ ООН.

Собеседник агентства подтвердил, что письмо пришло в аппарат Совета безопасности. В тексте указывается, что постоянный представитель Армении в организации по поручению министра иностранных дел республики запросил экстренное заседание Совбеза ООН.

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Причиной названа «масштабная агрессия со стороны Азербайджана, которая представляет угрозу международному миру и безопасности».

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С призывом осудить посягательства и провокации армии Азербайджана к международным партнерам обратился премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Рассчитываю, что наши партнеры по ОДКБ, Совету Безопасности ООН, соответствующим структурам ОБСЕ и международному сообществу дадут единую, адекватную и целенаправленную оценку грубому нарушению Азербайджаном основополагающего принципа международного права», — заявил он.

Обострение на границе Армении и Азербайджана произошло в ночь на 13 сентября. По словам Пашиняна, военные соседней республики перешли границу и открыли огонь по населенным пунктам.

В Минобороны Азербайджана назвали случившееся ответными мерами на провокации военных Армении.

«Известия» со ссылкой на пресс-секретаря Минобороны Армении Арама Торосяна уточняли, что стрельба на отдельных участках границы продолжалась после полудня.

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