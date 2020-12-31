МЧС в канун Нового года попросило туристов не теряться

С начала новогодних праздников количество потерянных туристических групп заметно выросло. Как сообщила пресс-служба МЧС, наибольшее число пропавших людей сейчас приходится на Кабардино-Балкарию.

Об этом сообщает ТАСС.

«В преддверии новогодних каникул участились случаи, когда незарегистрированные туристические группы, преодолевая маршрут, терялись на горной местности из-за сложности маршрута, неблагоприятных погодных условий или неподготовленности группы по вопросам правил безопасности во время похода», — сказали в пресс-службе.

По данным МЧС, с начала 2020 года в республике 133 раза проводились поисково-спасательные работы, в ходе которых удалось помочь 137 туристам. Всего с начала уходящего года в регионе по разным маршрутам прошли 1533 незарегистрированные группы, в том числе 12 иностранных. Это более десяти тысяч человек.

В министерстве настоятельно попросили туристов регистрироваться в подразделениях МЧС перед выходом на маршрут с высоким уровнем риска для жизни и здоровья человека. Тем более сделать это можно и в электронной форме. Заявка будет обработана в течение одного рабочего дня.

В сентябре на маршруте в районе ледника Когутай на высоте 2900 метров пропали трое туристов. Свою группу они в МЧС не регистрировали.