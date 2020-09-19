Три туриста заблудились на Эльбрусе

Как написало агентство НСН, туристы уже возвращались обратно после похода. Спасатели предполагают, что они могли затеряться в районе ледника «Когутай» на высоте 2900 метров.

Потерявшиеся при этом не были зарегистрированы. Сейчас их разыскивают три спасателя Эльбрусского отряда и одна единица техники.

Ранее сообщалось, что 6 сентября незарегистрированная группа туристов из троих вожатых и восьми детей направилась в горы из поселка Эсто-Садок в Сочи. Они планировали дойти до озера в районе Роза Пик, но потерялись.

Их нашли, благодаря одному из детей, который дозвонился до матери и сообщил, где находится. Потерялась группа из-за неправильно выбранной тропы.