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    20 апреля 2022, 07:56

    В Крыму заявили о планах украинских националистов устроить бойню в Одессе

    Постпред Крыма Мурадов: Украина готовит расстрелы в Одессе под видом военных России

    Александр Иванов

    Живущие на юге Украины люди опасаются, что украинские националисты могут устроить  ужасную провокацию в Одессе. Речь идет о возможной кровавой бойни среди мирного населения. Такое заявление сделал постоянный представитель Крыма при президенте РФ, вице-премьер региона Георгий Мурадов.

    В Крыму заявили о планах украинских националистов устроить бойню в Одессе

    «Поступают тревожные сообщения от друзей из Одессы. Они рассказывают, что люди опасаются, что киевский режим готовит Одессе кровавую бойню. По словам местных жителей, возможен сценарий, когда озверевшие националисты и наемники в форме русской армии начнут массово расстреливать, взрывать, грабить и бомбить мирных жителей Одессы, чтобы затем в этом обвинить российских военных. Все идет к тому, что украинские нацисты замышляют жуткую провокацию», — рассказал Мурадов РИА «Новости».

    По его словам, очевидцы сообщили о скоплении украинских танков вокруг Одессы, также в самом городе заметили иностранных наемников. Из-заявлений одесситов следуют, что солдат Вооруженных сил Украины переодевают в форму российской армии, добавил постпред.

    «Не исключено, что они и на свою технику могут нанести тактические знаки „Z“ или „V“. При этом, как сообщают одесситы, российских войск там нет. Одесса находится под полным контролем ВСУ и территориальной обороны», — отметил Мурадов.

    Он подчеркнул, что жители Одессы должны знать, что против них готовят украинские каратели и нацисты.

    Ранее Минобороны России заявило, что СБУ готовит провокацию в Одессой области с целью обвинить потом в этом российских военных.