Живущие на юге Украины люди опасаются, что украинские националисты могут устроить ужасную провокацию в Одессе. Речь идет о возможной кровавой бойни среди мирного населения. Такое заявление сделал постоянный представитель Крыма при президенте РФ, вице-премьер региона Георгий Мурадов.

«Поступают тревожные сообщения от друзей из Одессы. Они рассказывают, что люди опасаются, что киевский режим готовит Одессе кровавую бойню. По словам местных жителей, возможен сценарий, когда озверевшие националисты и наемники в форме русской армии начнут массово расстреливать, взрывать, грабить и бомбить мирных жителей Одессы, чтобы затем в этом обвинить российских военных. Все идет к тому, что украинские нацисты замышляют жуткую провокацию», — рассказал Мурадов РИА «Новости».

По его словам, очевидцы сообщили о скоплении украинских танков вокруг Одессы, также в самом городе заметили иностранных наемников. Из-заявлений одесситов следуют, что солдат Вооруженных сил Украины переодевают в форму российской армии, добавил постпред.

«Не исключено, что они и на свою технику могут нанести тактические знаки „Z“ или „V“. При этом, как сообщают одесситы, российских войск там нет. Одесса находится под полным контролем ВСУ и территориальной обороны», — отметил Мурадов.

Он подчеркнул, что жители Одессы должны знать, что против них готовят украинские каратели и нацисты.

Ранее Минобороны России заявило, что СБУ готовит провокацию в Одессой области с целью обвинить потом в этом российских военных.