Служба безопасности Украины (СБУ) планирует совершить новую провокацию, чтобы обвинить Россию в военных преступлениях. Об этом сообщило Минобороны РФ.

По предварительным данным, Украина намерена обвинить Россию в массовых убийствах в Одесской области.

«По имеющейся информации, Служба безопасности Украины готовит очередную провокацию для обвинения военнослужащих РФ в так называемых военных преступлениях с массовым уничтожением мирных жителей в Одесской области», — рассказал начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев. Его процитировало РИА «Новости».

Предположительно, сотрудники СБУ в ходе провокации переоденутся в российскую форму и начнут расстреливать мирных жителей. Потом фото и видео одесской провокации о якобы бесчинствах русских будут публиковать в украинских и западных СМИ, считают в Минобороны. Мизинцев предупредил страны Запада, что у России есть доказательства готовящихся преступлений.