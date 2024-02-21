Власть 21 февраля 2024, 05:23 В Крыму потребовали расторгнуть договор с Германией от 1990 года Немцы Крыма потребовали расторгнуть договор с Германией от 1990 года РИА «Новости»

Читать 360tv в

Глава немецкой национально-культурной автономии Крыма Юрий Гемпель призвал расторгнуть договор «Об окончательном урегулировании в отношении Германии», который подписали в 1990 году. Об этом он заявил в беседе с РИА «Новости».

«Договор „Об окончательном урегулировании в отношении Германии“ от 12 сентября 1990 года фактически не реализуется и подлежит денонсации», — сказал он.

Реклама

Гемпель отметил, что с такой позицией согласна вся немецкая община Крыма. Соглашение подразумевает договоренности, в рамках которых обе стороны не рассматривают друг друга как противников и работают над развитием доверительных отношений и сотрудничества.

«Нынешние власти Германии полностью попрали данные своими предшественниками обещания», — сказал Гемпель.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин призвал отменить решение о передаче Крыма в состав УССР и признать его незаконным. Он отметил, что крымский полуостров никогда не переставал чувствовать себя российским.