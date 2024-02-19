Общество 19 февраля 2024, 15:13 Депутат Белик заявил об отсутствии необходимости отменять хрущевский указ о Крыме

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Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин предложил отменить решение о передаче Крыма в состав УССР и признать его незаконным. Принципиальной необходимости в этом нет, сообщил депутат Дмитрий Белик в беседе с RT.

По его словам, Крым никогда не переставал чувствовать себя российским. Нет никакого смысла в том, чтобы сейчас обсуждать или отменять решение.

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«Крым и так российский, и все это знают, и никто уже в этом не сомневается. А будет ли отмена хрущевского указа — это абсолютно неважно, ни для жителей, ни для окружающего мира», — отметил Белик.