В Кремле прокомментировали вопрос об участии Путина в Климатическом саммите в США

Окончательное решение об участии президента РФ Владимира Путина в организуемом США Климатическом саммите еще не принято. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Решения по участию Путина в организуемом США саммите по климату пока нет, в Москве только начинают получать какие-то данные по организационным вопросам», — цитирует его РИА Новости.

Представитель Кремля также прокомментировал состоявшийся накануне телефонный разговор Путина и Байдена. Тон беседы Песков назвал деловым. Главы государств обсудили отношения Москвы и Вашингтона и ряд актуальных международных вопросов.

Байден тогда же подтвердил переданное ранее приглашение Путину принять участие в Климатическом саммите. Он должен пройти в онлайн-формате 22–23 апреля. Мероприятие приурочат ко Дню Земли.

В Белом доме в преддверии саммита анонсировали презентацию нового плана по сокращению выбросов к 2030 году, но никаких других деталей мероприятия не раскрыли.