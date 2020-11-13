В Кремле ответили на вопрос о возможной дате ежегодной пресс-конференции Путина

Президент России Владимир Путин проведет традиционную большую пресс-конференцию в конце года, однако точной даты пока не назвали из-за возможных изменений. 17 декабря рассматривают в числе других вариантов.

«Действительно, 17 декабря рассматривается в качестве одной из возможных дат. Мы не сообщаем, потому что возможны изменения, здесь мы нуждаемся просто в дополнительном времени перед тем, как мы предоставим вам полную информацию о том, когда именно это произойдет и каким образом», — приводит РИА «Новости» слова пресс-секретаря главы Российского государства Дмитрия Пескова.

Накануне он рассказал о том, что в этом году из-за пандемии коронавируса встреча Путина с журналистами пройдет в необычном формате. Подготовку к мероприятию уже начали. Пресс-конференцию проведут так, чтобы не ограничивать возможность общения представителей СМИ с президентом.

Ежегодные встречи Путина с журналистами проходят с 2001-го. В 2019 году четырехчасовая пресс-конференция состоялась 19 декабря.