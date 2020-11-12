Песков анонсировал необычный формат пресс-конференции Путина

Ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина в 2020 году пройдет в необычном формате. В Кремле уже начали к ней готовиться.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков пообещал своевременно сообщить дату проведения и подробности предстоящего мероприятия. Его слова привело РИА «Новости».

Официальный представитель Кремля подчеркнул, что «в силу понятных причин» пресс-конференция пройдет необычно, хотя еще в сентябре анонсировали ее очный вариант.

«Мы сейчас прорабатываем и готовим его таким образом, чтобы <…> не ограничить возможности общения журналистов <…> с главой Российского государства», — рассказал о мероприятии Песков. Он подтвердил, что в пресс-конференцию планируют включить элементы «Прямой линии».

Большую пресс-конференцию президента проводят с 2001 года. Обычно российский лидер говорит об основных экономических и социальных показателях, а потом отвечает на вопросы прессы.

В 2019 году мероприятие состоялось 19 декабря. С журналистами Владимир Путин общался более четырех часов и выслушал свыше 70 вопросов.