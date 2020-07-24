В Кремле не определили сроки проведения «Прямой линии с Владимиром Путиным»

Дату проведения «Прямой линии с Владимиром Путиным» можно будет назвать, когда определят формат участия ОНФ и волонтеров в сборе и обработке вопросов россиян к главе государства. Пока точных сроков нет.

«Будет определен формат участия ОНФ и волонтеров в процессе сбора и обработки вопросов граждан. Сроки проведения „Прямой линии“ пока не определены», — приводит РИА «Новости» слова руководителя президентской пресс-службы Дмитрия Пескова.

Ранее президент России Владимир Путин поручил администрации привлечь ОНФ к сбору вопросов граждан, которые озвучат во время «Прямой линии». В середине июня Песков заявил, что «Прямая линия» пройдет в полном формате после голосования по поправкам к Конституции России.

Путин выходит на связь с гражданами каждый год. Прошлая «Прямая линия» состоялась 20 июня 2019 года. Тогда руководитель российского государства ответил на 81 вопрос. Мероприятие длилось более четырех часов.