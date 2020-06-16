Прямая линия с Путиным пройдет после 1 июля

Президент Владимир Путин пообщается с россиянами после голосования по поправкам в Конституцию РФ. Так пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о прямой линии.

«Что касается прямой линии, то она в этом году состоится. Сроки ее проведения были сдвинуты по понятным причинам. [...] ... точное время проведения мы сообщим дополнительно», — заявил Песков, заметив, что это точно будет после 1 июля. Его процитировало РИА «Новости».

Представитель Кремля добавил, что это, будет полноформатная прямая линия.

Путин каждый год выходит на прямую связь с соотечественниками. Они могут задать президенту интересующие их вопросы и рассказать о проблемах. Последняя прямая линия состоялась почти год назад — 20 июня 2019 года. Российский лидер успел ответить на 81 вопрос, охватывающий 25 разных тем. Мероприятие продлилось 4 часа 16 минут.

Голосование по поправкам в Конституцию РФ стартует 25 июня и завершится 1 июля. Ранее стало известно, что брошюрки с отредактированным Основным законом уже начали продавать в книжных магазинах.